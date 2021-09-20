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Giriş Tarihi: 20.9.2021 22:48

Samsun'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

İHA
Samsun’da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

Kaza, Çarşamba ilçesi Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Uğur G. yönetimindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Devrilen minibüste bulunan Gamze Y., Menekşe T., Gülpembe G., Merve G., Hanife G., Cansu G., Menekşe G., Muharrem Ç., Saffet Ç., Zahide G., Fatma A., Hava G., Temel Y. ve minibüs sürücüsü Uğur G. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Samsun'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
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