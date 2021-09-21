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Giriş Tarihi: 21.9.2021 18:14 Son Güncelleme: 21.9.2021 18:14

Arazi kavgasındaki cinayet zanlısı şafak operasyonuyla yakalandı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Arazi kavgasındaki cinayet zanlısı şafak operasyonuyla yakalandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi arazi anlaşmazlığı sonrasında 2 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada Mehmet Sinan Kaya’yı öldüren cinayet zanlısı 9 aylık çalışmanın ardından şafak operasyonuyla saklandığı yerde yakalandı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek JASAT ve özel eğitimli komandolar tarafından 9 aylık sıkı takip ve yoğun çalışmalar sonucunda düzenlenen şafak operasyonunda Mehmet Sinan Kaya'yı öldüren Harun Karahan kırsal alanda saklandığı kayalıklar arasında yakalandı.
Jandarma ekipleri, Siverek JASAT ve özel eğitimli komandolar tarafından 9 aylık sıkı takip ve yoğun çalışmalar sonucunda şafak operasyonla gözaltına alınan cinayet zanlısı Harun Karahan ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Jandarma ve Siverek Devlet hastanesinde yapılan işlem ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla adliye ye çıkarılan cinayet zanlısı Harun Karahan ''Kasten Öldürme'' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Dağbaşı Mahallesinde 06 Ocak 2021 tarihinde Mehmet Sinan Ortakaya ile Halil Karahan arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Dağbaşı Mahallesi'nde yaşayan Harun Karahan Eskihan Mahallesinde ikamet eden Sinan Ortakaya'yı yanında bulundurduğu silahla öldürerek olay yerinden kaçmıştı.

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Arazi kavgasındaki cinayet zanlısı şafak operasyonuyla yakalandı
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