Arazi kavgasındaki cinayet zanlısı şafak operasyonuyla yakalandı

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek JASAT ve özel eğitimli komandolar tarafından 9 aylık sıkı takip ve yoğun çalışmalar sonucunda düzenlenen şafak operasyonunda Mehmet Sinan Kaya'yı öldüren Harun Karahan kırsal alanda saklandığı kayalıklar arasında yakalandı.

Jandarma ekipleri, Siverek JASAT ve özel eğitimli komandolar tarafından 9 aylık sıkı takip ve yoğun çalışmalar sonucunda şafak operasyonla gözaltına alınan cinayet zanlısı Harun Karahan ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Jandarma ve Siverek Devlet hastanesinde yapılan işlem ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla adliye ye çıkarılan cinayet zanlısı Harun Karahan ''Kasten Öldürme'' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.