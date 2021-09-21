İzmir
'de 33 yıl önce ablası ile birlikte cami avlusuna bırakılan Vedat Yaman Alexander Schlienbecker
(35) atv
'de yayınlanan "Müge Anlı
ile Tatlı Sert" programında anne ve babasına kavuşmuştu. 19 kardeşi olduğu ortaya çıkan Vedat dün canlı yayında Müslüman oldu. İzmir'de ablası ile birlikte cami avlusuna bırakılan ve Alman bir aileye evlatlık verilen Vedat Yaman Alexander Schlienbecker, atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında ailesine kavuşmuştu. 19 kardeşinin olduğunu öğrenen Vedat şok yaşamıştı. Baba Adil Yaman
ile anne Fatma'nın ayrıldıktan sonra yeni evlilikler yaptığı anlaşılmıştı.
AİLESİ, ALMANYA'DAN GELDİ
Alman aile tarafından büyütülen Vedat, atv'de dün katıldığı programda Müge Anlı'ya "Ben kelime-i şehadet getirmek istiyorum. Sizin huzurunuzda Müslüman olmak istiyorum" dedi. Alman ailede yetiştiği için Hıristiyan olan Vedat, programda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Büyük mutluluk yaşayan anne Fatma Korhan
, "Vedat bize programdan önce 'Bir sürprizim var' demişti. Buymuş demek ki. Bizi çok mutlu etti" diye konuştu. Gözyaşlarına hâkim olamayan Fatma Korhan, "Bugünleri gördüm ya artık ölsem de gam yemem. Oğlumu ve torunlarımı gördüm Allah'a şükür. İnşallah bir gün Hülya'yı da görmek istiyorum. Sen de gel kızım ne olur. İnşallah seni de göreceğim. Hâlâ inanamıyorum. Sanki bir rüya gibi hissediyorum. Müge Hanım
, Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız" dedi. Baba Adil Yaman ile anne Fatma Korhan, gelinleri ve 4 torunuyla da canlı yayında tanıştı. Gelin Dimutru Rozika
ile çocukları Jonas, Leon, Lidya
ve 5 haftalık Medina canlı yayına katıldı.
OĞLUNU ELLERİYLE BESLEDİ
Vedat, annesi ile İstanbul
'da yemek yedi. Yıllar sonra annesinin elinden yemek yiyen Vedat, annesine kendi elleriyle pasta yedirdi. Vedat, sınırları aşan buluşmanın ardından babasıyla Ankara'nın Beypazarı
ilçesine gitti. Burada diğer kardeşleriyle de tanıştı. Lokanta işleten baba Adil Yaman, oğlu Vedat için kebap yaparken, yemekten sonra baba-oğul tavla oynadılar, adeta ayrı geçen yılların acısını çıkardılar. Vedat, babasının lokantasında çay dağıttı, masaları sildi, çıraklık yaptı. Babasından kebap yapmayı da öğrenen Vedat'ın yüzü yıllar sonra güldü.