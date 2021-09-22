100 lira için baba katili oldu

Manisa
'da
yaşayan 36 yaşındaki Sultan Coşkun, 100 lira yüzünden tartıştığı babası Recep Akkoyun
'u (69) bıçaklayarak öldürdü. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen katil zanlısı kadının, daha önce de babasını 2 kez bıçakladığı, 4 kez evlenip ayrıldığı öğrenildi. 3 ay önce annesini kaybeden Sultan Coşkun'un babası Recep Akkoyun ile kendisinden borç aldığı 100 lira yüzünden tartıştığı öğrenildi. Soğukkanlı katil zanlısı kadının babasını bıçakladıktan sonra ablasının yanına giderek, "Babamı yaraladım. Git bak ölmediyse ambulans çağır" dediği ortaya çıktı.