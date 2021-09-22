Aşıya değil taziyeye gitti Kovid-19’a yakalandı

Gaziantep
'te yaşayan Mehmet Aslan
, aile hekiminden aldığı aşı randevusuna gideceği gün vefat eden bir akrabasının taziyesine gitti. Taziye ziyaretinden sonra rahatsızlanan Aslan'ın, gittiği hastanede yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan Aslan, Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi
Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Delta varyantına yakalanan ve hastalığı ağır geçiren Aslan, hastanede uygulanan tedaviye yanıt vererek iyileşme sürecine girdi. Aşı olmadığı için hastalığı ağır geçirdiğini söyleyen Aslan, "Taziyeden döndükten sonra baş ağrılarım oldu. Önce mevsimsel bir hastalık sandım. Tüm vücudumda ağrılar başladı; ağrı kesicilerle geçmeyince doktora gittim. Test pozitif çıkınca durumum da dikkate alınarak hastaneye yatırıldım. Yoğun bakımda tedavi gördüm. Aşı olsaydım, bunları yaşamayacaktım" dedi.