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Giriş Tarihi: 23.9.2021 00:31

Baba mahkemede haykırdı: "insanlığını kaybetmişler"

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Baba mahkemede haykırdı: insanlığını kaybetmişler

Muğla'da alkollü sürücü Mestan Göksal’ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuzhan Kemçin’in davasının ikinci duruşması görüldü. Mahkeme, sanık Göksal’ın babası, annesi, anneannesi ve akrabası olan Yeniköy Mahalle Muhtarının ifadelerini dinledi. Mahkeme, sanık Göksal’ın tutukluluk haline karar verirken, olayın keşfinin 4 Ekimde yapılmasına hükmetti.

Muğla Menteşe'nin Yeniköy Mahallesi'nde, 7 Temmuz'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Oğuzhan Kemçin'in davasının ikincisi Muğla 4.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu yargılanan sanık Mestan Göksal, ikinci kez hakim karşısına SEGBİS aracılığıyla çıktı. Mahkemede Mestan Göksal ile sanığın dayısı Yeniköy Mahallesi Muhtarı Bayram Güner, sanığın babası Hasan Göksal, annesi Fatma Göksal ve sanığın anneannesi Fatma Güner'in ifadeleri dinlendi.


Sanığın annesi ile babası olay yerine gittikleri süreci anlattı. Olay yerinde Kemçin'i aradıklarını ve hastaneye yetiştirmek istediklerini kaydetti. Tutuklu yargılanan sanık Mestan Göksal'ın, olay yerine 3 kez git gel yaptığı halde 112'yi aramadıkları ortaya çıkmıştı.


Davada Kemçin'in otopsi raporunun düzenlenmediği öğrenildi. Mahkeme sanık Göksal'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşmayı 20 Ekim'e erteledi. Olayı keşfinin 4 Ekim'de yapılmasına karar verdi.


Davanın birinci duruşmasında Kemçin'in babası, "Çocuğum 3.5 saat çalılıkların içinde can çekişmiş. Benim çocuğum vefat etmiş, bu 6 kişi de insanlığını kaybetmiş" demişti.

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Baba mahkemede haykırdı: "insanlığını kaybetmişler"
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