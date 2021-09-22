Bursa polisinden katil zanlısına akılalmaz tuzak

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hırsızlık yapmak için bir eve giren 20 yaşındaki Ufuk Ş, gürültüye uyanan evin sahibini öldürüp olay yerinden kaçtı. Bandırma polisi yaptığı teknik takiplerle, zanlının, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde olabileceği ihtimalini değerlendirdi. Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verilmesi üzerine harekete geçen İlçe asayiş ekipleri, zanlıyı yakalamak için akılalmaz bir tuzak kurdu

ZANLIYA KAÇACAĞI ARACI POLİS AYARLADI

Mustafakemalpaşa ilçesinden de kaçmak üzere olan katil zanlısını yakalamak için tuzak kuran ekipler, Ufuk Ş.'nin bir arkadaşıyla irtibata geçmesini sağladı. Ufuk Ş.'nin kaçma planını ve araç istediğini öğrenen polis, irtibat kurdurdukları arkadaşına bir de araç temin etti. Buluşma yerine gelen katil zanlısı Ufuk Ş., arka koltukta oturan iki polis memurundan habersiz araca bindi. Kaçma hayaliyle bindiği araçta kıskıvrak yakalanan zanlı neye uğradığını şaşırdı. Ufuk Ş. araçtaki polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan Ufuk Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.