20 gündür haber alınamıyor! Kayıp Muhammed’in gizemini gri minibüs çözecek

Konya'da yaşayan Filistinli intern öğrenci Muhammed Salhab, 3 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde hastanedeki nöbetinden çıkıp evine gitti. Öğle saatlerinde Cuma namazına gidiyorum diyerek evden ayrılan Salhab'tan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine Salhab'ın arkadaşları emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Müracaat üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salhab'ın son görüldüğü bölge ve civarındaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bazı görgü tanıkları ise Salhab'ın zorla bir minibüse bindirilip kaçırıldığı ifade etti. Bunun üzerine polis, minibüsün görüldüğü güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Minibüsün plakası, modeli gibi özelliklerinin belirlenebilmesi için görüntülerin kriminalde inceleceği belirtildi.
'MUHAMMED NEREDESİN OĞLUM'
Oğlunun kayıp haberini alan baba Emad Salhab, büyük oğlu ile birlikte Filistin'den Konya'ya geldi. Emniyetle ve savcılıkla sürekli irtibat halinde olduğunu söyleyen baba, bu belirsizliğin kendilerini üzdüğünü, ellerinden başka bir şey gelmediğini söyledi. Emad Salhab, "Kaçırılıp kaçırılmadığından tam olarak emin değiliz. Bildiğimiz tek şey 20 gündür kayıp olduğu. Türkiye hükümeti tarafından Muhammed'in bulunmasını istiyoruz. Kimseyle kötü olmayan husumeti olmayan bir çocuk. Okulunda çalışan bir çocuk. Kayıp olmadan 1-2 gün önce görüşmüştüm. Hiçbir sıkıntısı yoktu" dedi.
'ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMİYOR'
Haberi alır almaz Türkiye'ye geldiklerini belirten baba Emad Salhab sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok fazla bir şey yapamıyoruz. Elimizden pek bir şey gelmiyor. Savcılıkla ve emniyetle irtibattayız. Onlarla görüşüyoruz. Ancak şuan için bir gelişme olmadığını söylediler. Bulmak için çalışıyorlar. Muhammed Türkiye'yi çok sevdi. Onun için Türkiye'de çalışmaya devam edecekti. Başka bir şey düşünmüyordu. Okul olmadığı zaman İstanbul'a ya da başka bir yere gidiyordu. Ama gitmeden muhakkak bizi bilgilendirirdi. Muhammed'imizin oğlumuzun bir an önce bulunmasını istiyoruz. Filistin'deki annesi, kız kardeşi, arkadaşları çok merak ediyor. Özellikle annesinin durumu hiç iyi değil. Bu belirsizlik bizi üzüyor" diye konuştu.