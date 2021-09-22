20 gündür haber alınamıyor! Kayıp Muhammed’in gizemini gri minibüs çözecek

'ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMİYOR'

Haberi alır almaz Türkiye'ye geldiklerini belirten baba Emad Salhab sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok fazla bir şey yapamıyoruz. Elimizden pek bir şey gelmiyor. Savcılıkla ve emniyetle irtibattayız. Onlarla görüşüyoruz. Ancak şuan için bir gelişme olmadığını söylediler. Bulmak için çalışıyorlar. Muhammed Türkiye'yi çok sevdi. Onun için Türkiye'de çalışmaya devam edecekti. Başka bir şey düşünmüyordu. Okul olmadığı zaman İstanbul'a ya da başka bir yere gidiyordu. Ama gitmeden muhakkak bizi bilgilendirirdi. Muhammed'imizin oğlumuzun bir an önce bulunmasını istiyoruz. Filistin'deki annesi, kız kardeşi, arkadaşları çok merak ediyor. Özellikle annesinin durumu hiç iyi değil. Bu belirsizlik bizi üzüyor" diye konuştu.