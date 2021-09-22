Kültür Bakanlığı’ndan İBB’ye kitabe tepkisi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, İBB yönetiminin Şile Bozgoca Camisi
'nden çalınan El-Hâcc İbrahimzâde Hurşid Beğ kitabesini kendileriyle irtibata geçmeden Hollanda
'daki müzayededen satın almasına tepki gösterdi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun "Yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarılan eserlerin uluslararası piyasadan satın alınması, ülkemizin hak ve iddialarına büyük zarar vermektedir. Bakanlığımız girişimleriyle Hollanda Büyükelçiliğimizce 16 Eylül'de verilen nota kapsamında eserin çalıntı olduğu ilan edilerek, satışının durdurulması ve eserin iadesi talep edilmiştir" dedi. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur
da; "Belki de dünyada en çok kültürel varlığı kaçırılmış olan Türkiye'nin kültür diplomasisine zarar vermek, devletin elini zayıflatmak... Hepsi maalesef PR için... Devlet bilmiyor mu satın almayı? Gücü mü yok? Hakkı olanı geri almak için uğraşıyor. Şımarık çocuk gibi davranma İBB" ifadelerini kullandı.