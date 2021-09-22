Maskede kamera, kulakta böcek!

Kırıkkale
'de ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran bir kişi, maskesine gizli kamera, kulağına da "böcek" adı verilen özel dinleme cihazı yerleştirdi. Görevliler tarafından fark edilen kişinin kulağındaki "böcek" hastanede çıkartıldı. Kırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'nün düzenlediği yazılı ehliyet sınavına giren S.A. (30), kopya çekebilmek için görüntülü ve sesli olarak iletişim sağlayabileceği bir düzenek kurdu. Sınav esnasında S.A., maskesinin altındaki gizli kamera sayesinde soruları karşı tarafa iletip, kulağındaki özel dinleme cihazıyla da cevapları almaya çalıştı. Bu sırada S.A.'nın tavırlarından şüphelenen görevli öğretmenler, kopya çektiğini fark edince durumu polise bildirdi. E-Sınav Merkezi'ne gelen polis ekipleri, S.A.'nın üzerinde dedektör ile arama yaptı.
CIMBIZLA ÇIKARILDI
Ekipler, kulağına yerleştirdiği "böcek" adı verilen özel dinleme cihazı ile maskesine kamufle ettiği kablosuz kamerayı tespit etti. Gözaltına alınan S.A.'nın kulağındaki "böcek" cihazı Yüksek İhtisas Hastanesi
'nde çıkarıldı. Burada sağlık görevlilerince, kulağındaki "böcek" cımbız yardımıyla çıkartıldı. Hastanedeki işlemlerin ardından emniyete götürülen S.A.'nın suç ortağı H.K. (40) de Kırşehir
'de yapılan operasyonla gözaltına alındı. Her iki şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.