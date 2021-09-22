Şanlıurfa'da 6 işçi için kura çekildi!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 'Vidanjör" araçlarında şoför olarak istihdam edilmek üzere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine başvuran ve kuraya katılmaya hak kazanan 12 kişinin içerisinden 6 şoför alımı için canlı yayında kura çekimi yapıldı.

BELSAN Genel Müdürü Levent Çelik ve ŞUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uslu nezaretinde gerçekleştirilen kura çekiminde iş başvurusunda bulunan ve kuraya katılmaya hak kazanan 12 kişi içerisinden 6 kişi çekilen kura sonunda belirlenerek ŞUSKİ bünyesinde şoför olarak çalışmaya hak kazandı.

6 kişinin alınacağı iş için 255 kişi başvuruda bulundu. Evraklarını teslim etmeyen kişi sayısı 87, SRC belgesi eksik olduğundan elenen başvuru sayısı 14, ehliyeti yetersiz olan başvuru sayısı 69, sabıkadan dolayı elenen başvuru sayısı ise 8 olarak belirlendi.

Bu kapsamda direksiyon sınavına çağrılan kişi sayısı 77, direksiyon mülakatına gelmeyen aday sayısı 1, direksiyon mülakatına giren aday sayısı 76, direksiyon mülakatında elenen aday sayısı 64, kuraya katılmaya hak kazanan aday sayısı ise 12 olarak açıklandı.

Kura çekiminde 12 aday kendi elleriyle içerisinde 12'ye kadar yazılı olan rakamların bulunduğu kâğıtları kutucukların içerisine koyarak kura çekimini de yine kendi elleriyle yaparak kendi kaderlerini kendileri belirledi.