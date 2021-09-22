Son dakika: İstanbul’da yakalandı: Değeri 7.5 milyon TL! Koronavirüs tedavisinde de kullanılıyor!

Dört şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri yedi milyon 452 bin 960 lira olan 176 bin 399 adet dolu yağ yakıcı, zayıflatıcı, kilo aldırıcı ve hormon geliştirmeye yarayan tablet, 267 bin 840 adet boş karton kutu, etiket, bandrol ve 950 adet Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç ele geçirildi. "Merdiven Altı" olarak adlandırılan sağlıksız koşullarda imal edilen sahte ilaçlara incelenmek üzere el konuldu. Adreslerde ayrıca iki dolum pompası, sprey boya ve iki kapak takma aparatı bulundu.