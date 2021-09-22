Taciz iddiası öğretmeni intihara sürükledi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan bir okulda eşi N.D. ile birlikte uzun bir süredir görev yapan iki çocuk babası öğretmen G.D'yi intihar etti.

Öğretmen G.D'nin intiharına neden olan olay iddiaya göre şöyle gelişti:

Önceki gün okulda öğrenim gören bir kız öğrenci rehber öğretmenine müracaat ederek öğretmen G.D'nin ders ve teneffüs saatlerinde kendisini taciz ettiğini ve öğretmenin kendisine mesajlar attığını iddia etti. Okul yönetimi kız öğrencinin pedagog eşliğinde dinlenmesine karar verdi. Pedagog eşliğinde olayı anlatan öğrencinin ifadelerini çelişkili bulan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi. Öğrencinin gösterdiği mesajları da inceleyen yetkililer, mesaj içeriklerinin öğretmen öğrenci ilişkisi arasında yaşanabilecek yazışmalar olduğunu tespit etti.

OLAYI ÖĞRENDİ

Ertesi sabah okula geldiğinde bir öğrencisinin kendisini şikâyet ettiğini öğrenen öğretmen G.D. bir anda endişeye kapıldı. Okuldan aracıyla ayrılan G.D. Ayvacık İlçesi'ne bağlı Kayalar Köyü'nde bulunan bağ evine gitti. Burada uzun bir süre kalan genç öğretmen kendisine atılan suçlamanın şokuyla uzun bir mektup bırakarak kendini tavana astı.

JANDARMA BULDU

Genç öğretmenin kaybolmasının ardından endişeye kapılan eşi N.D. polis ve Jandarma yetkililerine bilgi verdi. Öğretmen G.D'nin telefonunun kapalı olması nedeniyle uzun bir süre kapalı olduğunu tespit eden emniyet güçleri yakınlarının verdiği bilgiler doğrultusunda G.D'nin Kayalar Köyü'ndeki bağ evine hareket etti.

"BEN SUÇSUZUM"

Bağ evine giden Jandarma yetkileri korkunç manzara ile karşılaştı. Olay yerinde G.D'nin kendi el yazısıyla uzun bir mektup bıraktığı ortaya çıktı. G.D'nin mektubunda "Ben suçsuzum. Bana iftira atıldı. Eşime ve aileme çok iyi bakın" yazdığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili Jandarma soruşturma başlattı.