Aksaray’da korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs, TIR’a arkadan çarptı: 17 yaralı

Aksaray-Adana karayolu Karasu Kavşağında korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 ay önce gittikleri Balıkesir'den Şanlıurfa'ya dönüş yapan mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Mehmet E. (42) idaresindeki 71 DL 099 plakalı Ford marka minibüs sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Ankara'dan Osmaniye'ye giden Ali D. (45) yönetimindeki 80 HJ 005 plakalı Scania marka tıra arkadan çarptı.

2'Sİ BEBEK 17 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, minibüste yolcu olarak bulunan Amişe E. (42), Fatma A. (17), Tuğba E. (16), Sabiha E. (16), Elif A. (14), Mehmet B. (2), Redife E. (30), Mekiye E. (1), Zozan E. (14), Şile Y. (19), Mahmut Y. (21), İsmail B. (46), Redde A. (19), İsrafil A. (15), Meryem Y. (22) ve Hatice B. (31) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri minibüs sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartırken, UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.