Balıkesir’de ilginç gelenek: Damadı evlendiğine pişman ettiler!

Özkan'ın babası Şerafettin Özkan da gençlerin eğlenmek için böyle organizasyon yaptıklarını belirtti. Gelin almadan önce bu adetin uygulandığını ve köy gençlerinin sağdıçlık yaptığını anlatan Özkan, "Bu bir gelenek. Sağdıçlar çan takar, yumurta kırar. Farklı görünse de biz çok mutlu olduk, gurur duyduk. Neşeli bir şekilde sağdıçlar bu adetleri uygulayıp, gönlünden kopan paraları veriyor" diye konuştu.



YENİ EVLİLERE 'BOLLUK BEREKET GETİRSİN' DİLEĞİ

Mahalleli Gencay Günay Altındağ ise, "Bu geleneklerimiz yüz yıldan bu yana devam ediyor. Düğün sahipleri, köyün gençlerini sağdıç diye okur. Onlar da toplanıp, damada şakalar yaparlar. Bu farklı adetlerle insanlar için güzel bir hatıra ve neşe kaynağı oluyor. Düğüne ayrı bir renk gelir. İnsanların morale de ihtiyacı var. Düğün sahipleri ve damatlarımızın da anlayışıyla bu gelenek devam ediyor. Normalde nimet tabi atılmaz ama burada çekirdek atılması, yumurta kırılmasının dayandığı nokta yeni evlenen çifte bolluk, bereket getirmesi" dedi.