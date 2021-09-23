Başkan Yılmaz müjdeyi New York’tan verdi

BAŞKAN YILMAZ TÜRKEVİ AÇILIŞINDA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde New York'ta inşa edilen Türkevi'nin açılışına katıldı. Birleşmiş Milletler binasına komşu olan Türkevi'nin, Türkiye'yi her alanda en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz "Dış politika tarihimizin yükselen sembolü Türkevi'nin gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını tüm dünyaya daha güçlü bir şekilde hissettireceğine inandığım Türkevi binasını, milletimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

BM'NİN DESTEĞİYLE BALIKESİR'E GENÇLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

İklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve mülteciler gibi birçok konu başlığıyla toplantıların gerçekleştirildiği ve üye 193 ülkenin temsilcilerinin yer aldığı Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na da katılan Başkan Yücel Yılmaz, New York'tan özellikle gençlere önemli müjdeler verdi. Birleşmiş Milletler'in desteğiyle şehre kazandırılan Gençlik Merkezi hakkında sunum yapan Başkan Yılmaz; Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı'nın Gençlik Danışma Kurulu Sekretaryasını, Balıkesir'e taşınmasına yönelik karar alındığını belirtti. Ayrıca Türkiye genelinde gençlerin BM'ye ve uluslararası çalışmalara daha aktif katılımlarının sağlanması amacıyla BM destekli Danışma Kurulu oluşturacaklarını belirten Başkan Yılmaz, Birleşmiş Milletler ile iş birliğinde Balıkesir'e, Gençlik Araştırma Merkezi de kazandıracaklarının müjdesini verdi.