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Giriş Tarihi: 23.9.2021 22:02

Bir eve 2 ateş düştü

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Bir eve 2 ateş düştü

Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu hayatlarını kaybetti. Baba ve oğlunun Eflani ilçesinde orman kesim işinde çalıştığı belirtilirken, cenazelerin Kastamonu ili İnebolu ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Olay Eflani-Pınarbaşı Karayolunda meydana geldi. Raşit Koçoğlu (65) idaresindeki 37 JA 207 plakalı kamyonet Pınarbaşı istikametine seyir halindeyken iddiaya göre hatalı sollama yaptığı sırada karşı istikametten gelen Yaşar Sancaktar (65) idaresindeki 37 ABL 556 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Korkunç kazada otomobil sürücüsü Yaşar Sancaktar olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan ve ağır yaralı olan oğlu Yusuf Sancaktar ise kaldırıldığı Eflani Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kazada, ayrıca otomobilde bulunan Emre Sancaktar (16) ile kamyonette bulunan Raşit Koçoğlu (65), Meral Koçoğlu (60), Vural Çiftçi (58), Ekrem Güngör (52) ve Nural Güngör (51) yaralandı.

Baba ve oğlunun Eflani ilçesinde orman kesim işinde çalıştıkları, iş bitiminde Eflani'ye döndükleri belirtildi. Baba ve oğlun toprağa verilmek üzere memleketleri Kastamonu'nun İnebolu ilçesine gönderildi.

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Bir eve 2 ateş düştü
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