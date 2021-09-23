Cuma Hutbesi 24 Eylül 2021 yayınlandı! Diyanet ile 24 Eylül Cuma Hutbesi konusu nedir?





TAKVA: RABBİMİZİN RIZASINI DİRİ TUTMA BİLİNCİ

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir defasında ashabına, "Öyle bir ayet biliyorum ki, eğer insanlar ona sarılsalar, hepsine yeter." buyurdu. Ardından şu ayet-i kerimeyi okudu: "Kim Allah'a karşı takva bilinci içerisinde olursa Allah da ona bir çıkış yolu ihsan eder."

Allah Resûlü (s.a.s), bu sözüyle her türlü sıkıntı ve zorluktan kurtulmanın, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmanın yolunu bizlere öğretmiştir ki o yol, takvadır.