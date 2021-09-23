Dördüzler evinde

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan çiftçi İbrahim Kılınç (37) ile Ayşe Kılınç çilek tarlasında çalışırken tanıştılar. Evlenmeye karar veren çift, aileleri izin vermeyince kaçarak evlendiler. 2 yıldır mutlu giden evliliği olan Ayşe Kılınç, yumurta geliştirici tedavi sonrası dördüzlere hamile kaldı. 18 Aralık 2020 tarihinde mutlu haberi öğrenen Ayşe bir gün sonra yaptırdığı testte ise kovid-19'a yakalandığını öğrendi. Hem korku, hem sevinci bir arada yaşayan Ayşe Kılınç, uygulanan tedaviyle Kovid-19'u yendi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru tarafından takip edilen Ayşe Kılınç geçen haziran ayında Antalya'da ağırlıkları 1 kilo 400 gram ile 1 kilo 600 gram arasında değişen dördüz kızlarını dünyaya getirdi. Kılınç'ın dördüzleri 57 gün küvezde kaldı. Bu arada bebeklerden birisi yakalandığı koronavirüsü yendi. Bebeklere "Almina Nida", "Aynura Nisan", "Alya Eda", "Arya Ela" isimleri verildi.





3 AYLIK OLDULAR

Belirli bir kiloya ulaşan dördüzler 13 Ağustos'ta taburcu oldular. Antalya'dan Mersin Anamur ilçesindeki evlerine dönen Kılınç çifti, şu an 3 aylık olan kızlarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Ağustos ayında koronavirüs aşısı yaptırdığını anlatan Ayşe Kılınç şöyle konuştu: "Hamile kaldığımda doktorlar bebeklerin ikisinin kalbini diğerlerinin sağlığı ve yaşaması için durdurma önerisinde bulundu. Bunu eşim de ben de kabul etmedik. Dört bebek olunca zorlanıyorum ama yorucu da olsa çok mutluyuz. Günde 2 kutu mama yiyorlar, 30'a yakın da bez kirletiyorlar"

Dördüzlerin bakımı konusunda anne ve babaya, yakınları da yardımcı oluyor. Anaanne Meryem Mert ile babaanne Havva Kılınç torunlarını kucağından indirmiyor. Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç çiftçilikle uğraşan Ayşe-İbrahim Kılınç çiftine bir inek alarak onlara ilk desteği sağladı. Baba İbrahim Kılınç, Türkiye'nin her tarafından çok sayıda kişinin kendilerini aradığını ve destek olmak istediklerini söyledi.