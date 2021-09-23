Dr. Hasan Gokal’ın zor kararı: 6 saati vardı! Fotoğrafı haber bültenlerine düşünce...

Son dakika haberleri: Koronavirüs pandemisinin henüz başlarında tarihler 2020 yılının 29 Aralık gününü gösteriyordu. ABD'de Covid-19'a karşı aşılama çalışmalarının başlamasının üzerinden henüz sayılı günler geçmişti.

İNSANLARIN KÖŞE BUCAK AŞI ARADIĞI DÖNEM...

O günlerde ABD'de Covid-19 hızla yayılıyor, pandemi paniği içindeki milyonlarca Amerikalı bir doz aşıya ulaşabilmek için çeşit çeşit yollar deniyor, internet sitelerini tarıyor, komşu eyaletlere gidip oralarda aşı olmaya çalışıyordu. Aşılamada ön saflarda yer alanlardan biri de Teksas eyaletinin Houston şehrinde yaşayan Dr. Hasan Gokal'dı. Gokal'ın görev yaptığı Harris County Kamu Sağlığı Merkezi'nde Moderna aşısı uygulanıyordu. Moderna'nın flakonlarının her birinden en az 10 doz aşı çıkıyordu. Doz ayarlaması doğru yapıldığı takdirde bu 11 doza kadar çıkabiliyordu.

Kısacası, aşıların hâlâ fazlasıyla kıt olduğu bir dönemde, bir doz bile çok önemliydi ve Gokal da bunun bilincindeydi.