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Giriş Tarihi: 23.9.2021 21:52 Son Güncelleme: 23.9.2021 22:16

İllerden peş peşe kar haberleri gelmeye başladı

İllerden peş peşe kar haberleri gelmeye başladı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Türkiye'den kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Kayseri'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı’nın 2 bin 650 rakımına kadar kar yağdı. Bolu'da da sonbaharın ilk ayında kar yağışı etkisini gösterdi.

Uludağ'da sıcaklık gece sıfırın altına kadar düştü. Oteller bölgesi ve zirvede, öğle saatlerinde başlayan karla karışık yağmur zamanla kara döndü.

Kar yağışının gece aralıklarla sürmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkileri Uludağ'da yarın hava sıcaklığının bir miktar artmasını bekliyor.

ERCİYES BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kayseri'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın 2 bin 650 rakımına kadar kar yağdı. Saat 16.00 sıralarında başlayan kar, bir süre sonra şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artırdı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes beyaza bürünürken, bölgede ayrıca, sis de etkili oldu.

BOLU'YA İLK KAR DÜŞTÜ

Bolu'da, sonbaharın ilk ayında bu yılın ilk karı 2 bin metre yükseklikte bulunan Bolu'nun önemli turizm merkezi Kartalkaya'ya yağdı.

Bolu merkezine 45 kilometre uzaklıkta ve 2 bin metre rakımda bulunan önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Yaklaşık 1 saat boyunca hafif şekilde yağan karla birlikte yeşil alanlar ve otellerin çatıları ince kar örtüsüyle kaplandı. Yağışın kısa sürdüğü Kartalkaya'da başlayan yağmurla birlikte ilk kar örtüleri kısa sürede eridi.

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İllerden peş peşe kar haberleri gelmeye başladı
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