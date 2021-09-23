İllerden peş peşe kar haberleri gelmeye başladı

Uludağ'da sıcaklık gece sıfırın altına kadar düştü. Oteller bölgesi ve zirvede, öğle saatlerinde başlayan karla karışık yağmur zamanla kara döndü.
Kar yağışının gece aralıklarla sürmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkileri Uludağ'da yarın hava sıcaklığının bir miktar artmasını bekliyor.
ERCİYES BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kayseri'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın 2 bin 650 rakımına kadar kar yağdı. Saat 16.00 sıralarında başlayan kar, bir süre sonra şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artırdı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes beyaza bürünürken, bölgede ayrıca, sis de etkili oldu.
BOLU'YA İLK KAR DÜŞTÜ
Bolu'da, sonbaharın ilk ayında bu yılın ilk karı 2 bin metre yükseklikte bulunan Bolu'nun önemli turizm merkezi Kartalkaya'ya yağdı.
Bolu merkezine 45 kilometre uzaklıkta ve 2 bin metre rakımda bulunan önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Yaklaşık 1 saat boyunca hafif şekilde yağan karla birlikte yeşil alanlar ve otellerin çatıları ince kar örtüsüyle kaplandı. Yağışın kısa sürdüğü Kartalkaya'da başlayan yağmurla birlikte ilk kar örtüleri kısa sürede eridi.