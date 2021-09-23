Keyfe keder atılan oltaya devasa yayın balığı takıldı

Düzce'de bulunan Melen Çayında, tarihinde görülmemiş bir yayın balığı yakalandı. Balığı tura çıkan Rafting Milli Takım Antronorü, Düzce Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe yakaladı.Tepe, balıkçılık yapmadığını işletmeci ve profosyonel bir raftingçi olduğunu belirterek, "Benimkisi derler ya acemi şansı, işte tam da ondan" diyerek tutuğu 1.78 boyunda 50 kilo 800 gram ağırlığındaki yayın balığı ile fotoğraflar çekildikten hemen sonra 3 bin liraya sattı.
KUZUDAN BİL BÜYÜK BİR BALIK
Balığı yakaladığı abları anlatan Tepe, "Ben bu bölgenin çocuğuyum. Benimki tamamiyle acem şansı diyebilirim. Balıkçı değilim. Turumuz vardı. Turdan dönerken, sadece vakit geçsin can sıkıntısı atalım diye olta atmıştık. Oltayı atınca boyunmdan daha uzun bir balığın takılacağı aklıma hiç gelmezdi. Benim boyum 1,76 yakaladığım balık benden uzun 1,78 civarında, ağırlığı ise tam 50 kilo 800 gram geldi. Yakaldığım balık tatlı sular içerisinden en lezzetli olan yayın balığıdır. Bu balık kılçıksız ve çok lezizdir. Ayrıca boyle karada 7 gün boyunca aç susuz yaşayabilen nadir balıklardandır. Derya kuzusu diye tabir edilen muhteşem balıklardan biridir.Bu kuzudan bile büyük bir balık."
MELEN TARİHİNDE BÖYLESİ YAKALANMAMIŞ
Yakalama anının anlatan Tepe, "Oltaya ilk vurduğunda ne olduğunu pek anlamadık. İkincide normal bir balık takıldı zannnettik. Bir baktık ki olta yerinde durmuyor. Kontrol ettiğimizde dev bir yayın balığını gördük. Hemen tur rehberi arkadaşlar ile çaya inerek balığa müdahale ettik. Uzun süreli uğraşlar sonucu balığı yakalayarak karaya çıkardık. İnanın çok şaşırdık. Bu kadar büyük balık hiç görmemiştim.Sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaşınca büyük bir ilgi gördü. Almak isteyen çok kişi çıktı sonunda bir arkadaşa 3 bin liraya sattık.Bende bu bölgenin çocuğuyum. Sordum soruşturdum. Arkadaşlarda sordu. Balık avcıları ile görüştük. Melen tarihinde bu büyüklükte bir balık yakalanmamış. Gerçi Melen'de bundan daha büyükleride olduğu söyleniyor" dedi.