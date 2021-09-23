Keyfe keder atılan oltaya devasa yayın balığı takıldı

Düzce'de bulunan Melen Çayında, tarihinde görülmemiş bir yayın balığı yakalandı. Balığı tura çıkan Rafting Milli Takım Antronorü, Düzce Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe yakaladı.Tepe, balıkçılık yapmadığını işletmeci ve profosyonel bir raftingçi olduğunu belirterek, "Benimkisi derler ya acemi şansı, işte tam da ondan" diyerek tutuğu 1.78 boyunda 50 kilo 800 gram ağırlığındaki yayın balığı ile fotoğraflar çekildikten hemen sonra 3 bin liraya sattı.

KUZUDAN BİL BÜYÜK BİR BALIK

Balığı yakaladığı abları anlatan Tepe, "Ben bu bölgenin çocuğuyum. Benimki tamamiyle acem şansı diyebilirim. Balıkçı değilim. Turumuz vardı. Turdan dönerken, sadece vakit geçsin can sıkıntısı atalım diye olta atmıştık. Oltayı atınca boyunmdan daha uzun bir balığın takılacağı aklıma hiç gelmezdi. Benim boyum 1,76 yakaladığım balık benden uzun 1,78 civarında, ağırlığı ise tam 50 kilo 800 gram geldi. Yakaldığım balık tatlı sular içerisinden en lezzetli olan yayın balığıdır. Bu balık kılçıksız ve çok lezizdir. Ayrıca boyle karada 7 gün boyunca aç susuz yaşayabilen nadir balıklardandır. Derya kuzusu diye tabir edilen muhteşem balıklardan biridir.Bu kuzudan bile büyük bir balık."