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Giriş Tarihi: 24.9.2021 01:11

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüyü en başarılı yapan takım dokunulmazlık zırhına kavuşurken kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Yarışmanın takipçileri ise “MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?” sorularına yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? sorusunun yanıtları ve tüm detaylar.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan dokunulmazlık oyunu sonrasında ana kadro yarışmacılarından oluşan kırmızı ve mavi takımlardan birisi kazanarak bugün eleme adayı çıkarmaktan kurtulurken başarısız olan takım bireysel dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Bu bilgilerle "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin detaylar şöyle;



23 Eylül 2021 Perşembe günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları dokunulmazlık oyununu kazanmak adına tezgah başında mavi ve kırmızı takımlar olarak hünerlerini gösterdi. Kritik dokunulmazlık oyununda ana kadro yarışmacılarından Mehmet, Danilo, Somer şeflerin belirlediği menüde yer alan ürünleri en iyi yapmaları istendi.



Kritik dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takımlarda yer alan ana kadro yarışmacıları ekip halinde menüdeki yemekleri jüri şefler tarafından verilen süre içerisinde hazırlamak için işe koyuldu. Sürenin sonuna gelindiğinde ise mavi ve kırmızı takımlar birer birer ürünleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflere sundu. Şefler ise ürünleri tek tek tadarak değerlendirdi ve puan verdi.



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Jüri şeflerin değerlendirmesi sonrasında menüdeki ürünlerden toplamda en fazla puanı almayı başaran kırmızı takım, haftanın 3. Dokunulmazlığını kazanmayı başardı ve eleme adayı çıkarmaktan kurtulmuş oldu. Kaybeden mavi takım ise kritik bireysel dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı.



MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununda potaya girmekten kurtulmak isteyen yarışmacılar jüri şefler tarafından istenen ürünü en başarılı yapmak için bir kez daha tezgah başına geçti. Verilen süre sonunda en başarılı olan isim Eren oldu ve eleme adayı olmaktan kurtuldu.



MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren ilk eleme adayını Hasan olarak belirledi. Diğer eleme adayı ise takım içerisinde yapılan oylamayla Burcu olarak belirlendi.

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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?
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