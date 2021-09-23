MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?





MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununda potaya girmekten kurtulmak isteyen yarışmacılar jüri şefler tarafından istenen ürünü en başarılı yapmak için bir kez daha tezgah başına geçti. Verilen süre sonunda en başarılı olan isim Eren oldu ve eleme adayı olmaktan kurtuldu.