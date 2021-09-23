MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan dokunulmazlık oyunu sonrasında ana kadro yarışmacılarından oluşan kırmızı ve mavi takımlardan birisi kazanarak bugün eleme adayı çıkarmaktan kurtulurken başarısız olan takım bireysel dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Bu bilgilerle "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
MasterChef 2021 son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin detaylar şöyle;
23 Eylül 2021 Perşembe günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları dokunulmazlık oyununu kazanmak adına tezgah başında mavi ve kırmızı takımlar olarak hünerlerini gösterdi. Kritik dokunulmazlık oyununda ana kadro yarışmacılarından Mehmet, Danilo, Somer şeflerin belirlediği menüde yer alan ürünleri en iyi yapmaları istendi.
Kritik dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takımlarda yer alan ana kadro yarışmacıları ekip halinde menüdeki yemekleri jüri şefler tarafından verilen süre içerisinde hazırlamak için işe koyuldu. Sürenin sonuna gelindiğinde ise mavi ve kırmızı takımlar birer birer ürünleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflere sundu. Şefler ise ürünleri tek tek tadarak değerlendirdi ve puan verdi.
Jüri şeflerin değerlendirmesi sonrasında menüdeki ürünlerden toplamda en fazla puanı almayı başaran kırmızı takım, haftanın 3. Dokunulmazlığını kazanmayı başardı ve eleme adayı çıkarmaktan kurtulmuş oldu. Kaybeden mavi takım ise kritik bireysel dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı.
Bireysel dokunulmazlık oyununda potaya girmekten kurtulmak isteyen yarışmacılar jüri şefler tarafından istenen ürünü en başarılı yapmak için bir kez daha tezgah başına geçti. Verilen süre sonunda en başarılı olan isim Eren oldu ve eleme adayı olmaktan kurtuldu.
Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren ilk eleme adayını Hasan olarak belirledi. Diğer eleme adayı ise takım içerisinde yapılan oylamayla Burcu olarak belirlendi.