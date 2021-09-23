Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Tokat'ta İş Dünyası Buluşması toplantısına katıldı. Dedeman Tokat'ta gerçekleşen toplantıda Tokat'ın iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Yardımcısı Nebati, gündeme dair açıklamalarda da bulundu.

Coronavirüs ile mücadeledeki gelişmeleri aktaran Bakan Yardımcısı Nebati, aşı çalışmalarıyla ilgili "Turkovac'ın Faz-3 çalışmasının tamamlanmış ve acil kullanım onayı aşamasına gelmiştir. Onay alındığı takdirde önümüzdeki aylarda seri üretimine başlanacaktır. Böylece hem vatandaşlarımız kendi ülkemizde geliştirilmiş bir aşıya erişme olanağına kavuşacak hem de ülkemiz aşı konusunda küresel oyuncular arasında yerini alacaktır" dedi. Türkiye'nin gündemindeki göçmenler konusuna da değinen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Bu konuda diğer ülkeler de üstüne düşeni yapmadığı müddetçe, Türkiye kuralsız göçmen akışına izin vermeyecektir." İfadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Tokat'ta iş dünyasına seslendiği konuşmada gündeme dair şu açıklamayı yaptı:

TURKOVAC ACİL KULLANIM ONAYI ALDIĞINDA SERİ ÜRETİME GEÇECEK

"Bildiğiniz gibi, 1,5 yılı aşkın bir süredir hayatımızda muazzam etkilerde bulunan salgında en kötüsünü geride bıraktık. Yaz mevsiminde son derece etkin bir aşılama süreci geçirdik ve halen de aşılama çalışmalarımız son hızıyla devam etmektedir. Halihazırda aşılamada 100 milyon dozu aşmış bulunmaktayız. Ayrıca bu konuda bizi en mutlu eden gelişme de Turkovac'ın Faz-3 çalışmasının tamamlanmış ve acil kullanım onayı aşamasına gelmiş durumda olmasıdır. Onay alındığı takdirde önümüzdeki aylarda seri üretimine başlanacaktır. Böylece hem vatandaşlarımız kendi ülkemizde geliştirilmiş bir aşıya erişme olanağına kavuşacak hem de ülkemiz aşı konusunda küresel oyuncular arasında yerini alacaktır. Sn. Cumhurbaşkanımızın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dile getirdiği gibi, ülkemizin geliştirdiği TURKOVAC aşısı milletimizin yanı sıra tüm dünyanın istifadesine sunulacaktır. Böylece Batılı ülkelerin salgın konusunda adeta kaderine terk ettiği az gelişmiş ülkelere de aşı konusunda yardım eli uzatılmış olacaktır. Ümit ediyoruz ki 2022 yılının gelmesiyle beraber bu salgını gündemimizden çıkaracağız. Ancak bilmeliyiz ki bu ancak vatandaşlarımızın aşı konusunda gerekli itinayı gösterip zamanında aşılanması ile mümkündür. Zira hastanelerimizde aktif vakaların yüzda 90'a yakını aşısız ve aşısını tamamlanmamış kişilerden oluşmaktadır. Üç doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı da %2'den azdır. Sağlık Bakanımızın en son paylaştığı bilgilerde görüldüğü gibi, 18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50'yi aşmıştır. Aşılanma oranlarının daha da artmasıyla beraber toplumsal bağışıklığı elde edecek ve Allah'ın izniyle eski normal yaşantılarımıza yakın zamanda kavuşabileceğiz."

"TÜRKİYE KURALSIZ GÖÇMEN AKIŞINA İZİN VERMEYECEK"

Kuşkusuz ki ülkemizin önündeki en can alıcı meselelerden bir diğeri de göçmenler konusudur. Türkiye bugüne dek, kendi ülkesindeki vahim koşullardan kaçarak ülkemize sığınan insanlara kucak açmıştır. Ancak, Türkiye düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede yalnız bırakılmıştır. Türkiye üstüne düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir, ancak artık yeni bir göç dalgasını karşılamasına imkân yoktur. Bu konuda diğer ülkeler de üstüne düşeni yapmadığı müddetçe, Türkiye kuralsız göçmen akışına izin vermeyecektir."