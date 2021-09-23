Yargıtay, kimlik soran polisi şehit eden sanığa verilen cezayı onadı

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği'nde görevli sivil polisler İlhan Odabaşı ve Şeref Kurt, 5 Şubat 2019 gecesi devriye görevi sırasında, şüphe üzerine durdurdukları Mustafa Develi'den kimlik istedi. Ancak Develi, kaçmaya başladı. Takip sırasında Develi, montunun içine gizlediği av tüfeğini çıkarıp, peşinden gelen polislere ateş etti. Başından vurulan polis memuru İlhan Odabaşı, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 25 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, şehit oldu. Mustafa Develi, olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklandı. Hakkında, Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde, 'kamu görevlisini kasten öldürme', 'silahla tehdit' ve 'yaralamaya teşebbüs etme' suçlarından dava açıldı.



POLİS OLDUKLARINI BİLMEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ



Sanık Mustafa Develi, savunmasında, "Araçtakilerin polis memuru olduklarını bilmiyordum. Beni takip eden kişiler konusunda yanıldım. Şeref Kurt´a kesinlikle ateş etmedim. Kendimi takipten kurtarmak için araca ateş etim. Keşke bu olaylar yaşanmasıydı" dedi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Temmuz 2019'da mahkeme heyeti, sanık Mustafa Develi'ye, 'kamu görevlisini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay, 'yaralamaya teşebbüs' suçundan 4 ay hapis cezası verirken, cezada herhangi bir indirim maddesi de uygulamadı.



Sanık avukatı verilen cezanın fazla olduğunu gerekçe göstererek, yerel mahkeme ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz ederek, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, polis memurunu şehit eden Mustafa Develi hakkında verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına yapılan itirazı karara bağladı. Ceza dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurularının esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de bir eksiklik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Böylece, Mustafa Develi'nin cezası onanmış oldu. Ceza dairesi tarafından verilen kararın, oy birliği ile alındığı belirtildi.