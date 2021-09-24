88 yaşındaki Alzheimer hastası hava almak için çıktığı pencereden düştü

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Şems Sokak Şems Apartmanındaki kızının evinde kalan Ali Dizibüyük, gece saatlerinde hava almak için pencereye çıktı. Pencereden aşağıya bakan talihsiz adam 3. kattan beton zemine düştü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Ali Dizibüyük'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Babasının ölüm haberini alarak olay yerine gelen kızı; "Baba tüm kapıları kilitledik dışarıya çıkma diye, bir penceremi kalmıştı" diyerek gözyaşı döktü.

Ali Dizibüyük'ün cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dizibüyük'ün cenazesi yapılan otopsinin ardından Sarıoğlan İlçesinde toprağa verildi.