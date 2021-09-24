Dağa kaçırılan 52 yaşındaki babası için eyleme katıldı

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP il binası önünde başlattığı evlat nöbeti 753'üncü gününe girerken, eyleme katılımda devam ediyor. Kilis'ten Diyarbakır'a gelen Mehmet Kara, yaklaşık 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan babası için eyleme katıldı.

Kara, babasının teröristler tarafından zorla kaçırıldığını belirterek, 52 yaşındaki babası Mehmet Kara'yı PKK'nın elinden kurtarmak amacıyla Diyarbakır annelerinin başlattığı büyük evlat mücadelesine katıldığını söyledi.

Çadırdaki aileler tarafından alkış ve zılgıtlarla karşılanan Mehmet Kaya, elinde tuttuğu babasının fotoğrafıyla açıklama yaptı. Terör örgütü PKK ve HDP'nin insanları tehdit yoluyla zorla dağa kaçırıldığına işaret eden Mehmet Kara, "Bizim Kilis'te iş yerlerimiz vardı. Bu olay sonrası işlerimiz kötüye gidice kapatmak zorunda kaldık. Babam HDP ve PKK tarafından zorla dağa götürüldü. İki yıl sonra babam ile irtibat kurdum. Kaçıp gelmek istediğini söyledi. Buna da bir keresinde yeltenince teröristler tarafından işkence ve zulme uğramış. Terör örgütü ve HDP çocuk, genç ve yaşlı dinlemeden kim olursa olsun insanları dağa kaçırıyor. Babamı HDP'den istiyorum, çünkü onlar babamı PKK'ya gönderdi. Bu çadırda annelerle birlikte mücadele edip sevdiklerimizi terörün elinden kurtaracağız" ifadelerini kullandı.