Ev sahiplerinden pes dedirten kira fırsatçılığı! İstenilen kiralar dudak uçuklattı





"DARACIK BİR ODAYI BİN 500 TL'YE AYLIK KİRAYA VERMENİN BİR ANLAMI YOK"

25 m2'lik odanın fiyatının bin 500 TL olmaması gerektiğini ifade eden Hacı Eyüb Güler, "Üniversitelerde eğitim-öğretim dönemi başlıyor. Türkiye'ye, öğretmenlerimize, öğrencilerimize hayırlı olsun. Bazı eksiklikler elbette var. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu bu sıkıntıların en kısa sürede giderileceğini söyledi. Şu anda ortada bir karışıklık var. Bu karışıktan kim olursa olsun faydalanmaması lazım. Çünkü Türkiye hepimiz. Şehirde okuyacak öğrenciler bizim talebemiz. Öğrenciler, parası olan kişiler değil. Bunlar ya köylerden ya da farklı şehirlerden ilimize öğrenim görmeye geliyorlar. Bu öğrencilerden faydalanmak kimseye fayda getirmez. Çok eski zamanda evler talebeler parasız açılırdı. Eskiden farklı şehirden gelen öğrencilere vatandaşlar evlerini açar ve yemek verirdi. Tabii ki devir eski devir değil. Onlar eskide kaldı. Evlerin pansiyona çevrilmesi de şu aşamada güzel bir şey. Çocukların belli bir ücret karşılığında barındırmak güzel ama bundan faydalanıp da fiyatları arttırmanın bir anlamı yok. Daracık bir odayı bin 500 TL'ye aylık kiraya vermenin bir anlamı yok. Bunları ucuz ve makul fiyatlarda vermekte fayda var. Bu işin vebali ve günahı var. Herkesin elini vicdanına koyması lazım" dedi.