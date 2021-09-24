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Giriş Tarihi: 24.9.2021 11:57

FETÖ operasyonunda örgüt mensubu 3 kişi tutuklandı

BEKİR COŞKUN
FETÖ operasyonunda örgüt mensubu 3 kişi tutuklandı

Mersin merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'evlendirme-izdivaç mesulü' olan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltında alınan  9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' kullanıcı kaydı bulunan, mahrem yapılanma içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ayrıca örgüt içerisinde 'evlendirme-izdivaç mesulü' olan ve örgütsel faaliyetlere katıldığı anlaşılan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Firari 2 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

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FETÖ operasyonunda örgüt mensubu 3 kişi tutuklandı
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