Güzellik salonuna film gibi fuhuş operasyonu! 4 şüphelinin 13 yıl hapsi isteniyor

FARKLI TARİHLERDE 2 KEZ FUHUŞ BASKINI YAPILMIŞ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu masaj ve güzellik salonunun farklı tarihlerde fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle 2 kez mühürlendiği ancak uyarı ve ikazlara rağmen halen faaliyet göstermeye çalıştıkları tespit edildi. Yapılan tespitler sonrası ifadesi alınan 4 şüpheli fuhuş için kimseye yer temini sağlamadıklarını güzellik salonu işletmeciliğini yaptıklarını ve mührü kimin bozduğunu bilmedikleri ifade ettiler.