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Giriş Tarihi: 24.9.2021 11:59 Son Güncelleme: 24.9.2021 12:11

Güzellik salonuna film gibi fuhuş operasyonu! 4 şüphelinin 13 yıl hapsi isteniyor

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Güzellik salonuna film gibi fuhuş operasyonu! 4 şüphelinin 13 yıl hapsi isteniyor

İstanbul’da bulunan bir güzellik salonunda fuhuş yapıldığını belirleyen emniyet güçleri filmleri aratmayan bir operasyonla salon çalışanlarını gözaltına aldı. Müşteri kılığına giren 2 polis memuru seri numarası alınan paralarla girdikleri güzellik merkezinde fuhuş yapıldığını ispatlayınca 4 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık fuhuş yapan ve yaptıran 4 kişi hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul'da bulunan bir güzellik salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polisler sivil olarak girdikleri salona baskın düzenledi.

Fatih'te bulunan bir güzellik merkezinde fuhuş yapıldığı yönünde alınan ihbarlar üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Güzellik merkeziyle telefonla irtibata geçen polis memurları masaj yaptırmak için randevu talep etti.

SİVİL POLİSLE FUHUŞ PAZARLIĞI

Gelen müşterilerin polis olduğundan habersiz şirket yöneticileri iki sivil polis memuruna kasa ve masör ücreti olarak 200 lira talep etti. Güzellik salonunun ne gibi hizmetler verdiğini soran polis memurları her çeşit hizmet verdiklerini dilerlerse parası karşılığında cinsel birliktelikte yaşandığını öğrenince operasyon için düğmeye basıldı.

FARKLI TARİHLERDE 2 KEZ FUHUŞ BASKINI YAPILMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu masaj ve güzellik salonunun farklı tarihlerde fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle 2 kez mühürlendiği ancak uyarı ve ikazlara rağmen halen faaliyet göstermeye çalıştıkları tespit edildi. Yapılan tespitler sonrası ifadesi alınan 4 şüpheli fuhuş için kimseye yer temini sağlamadıklarını güzellik salonu işletmeciliğini yaptıklarını ve mührü kimin bozduğunu bilmedikleri ifade ettiler.

13 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda işletme sahibinin de içerisinde olduğu 4 şüpheli hakkında 'Mühür Bozma', 'Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek veya Yer Temin Etmek' suçları kapsamında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

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Güzellik salonuna film gibi fuhuş operasyonu! 4 şüphelinin 13 yıl hapsi isteniyor
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