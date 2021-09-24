Güzellik salonuna film gibi fuhuş operasyonu! 4 şüphelinin 13 yıl hapsi isteniyor

Fatih'te bulunan bir güzellik merkezinde fuhuş yapıldığı yönünde alınan ihbarlar üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Güzellik merkeziyle telefonla irtibata geçen polis memurları masaj yaptırmak için randevu talep etti.
SİVİL POLİSLE FUHUŞ PAZARLIĞI
Gelen müşterilerin polis olduğundan habersiz şirket yöneticileri iki sivil polis memuruna kasa ve masör ücreti olarak 200 lira talep etti. Güzellik salonunun ne gibi hizmetler verdiğini soran polis memurları her çeşit hizmet verdiklerini dilerlerse parası karşılığında cinsel birliktelikte yaşandığını öğrenince operasyon için düğmeye basıldı.
FARKLI TARİHLERDE 2 KEZ FUHUŞ BASKINI YAPILMIŞ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu masaj ve güzellik salonunun farklı tarihlerde fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle 2 kez mühürlendiği ancak uyarı ve ikazlara rağmen halen faaliyet göstermeye çalıştıkları tespit edildi. Yapılan tespitler sonrası ifadesi alınan 4 şüpheli fuhuş için kimseye yer temini sağlamadıklarını güzellik salonu işletmeciliğini yaptıklarını ve mührü kimin bozduğunu bilmedikleri ifade ettiler.
13 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda işletme sahibinin de içerisinde olduğu 4 şüpheli hakkında 'Mühür Bozma', 'Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek veya Yer Temin Etmek' suçları kapsamında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.