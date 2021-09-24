‘Hastanede yatan gebe hastaların yüzde 99’u aşısız’

Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erkan Ataş, son dönemde hastaneye gelen gebe hastaların büyük bir bölümünün aşısız olduklarını söyledi. Bunun da hem annenin hem de bebeğin hayatını tehlikeye attığını kaydeden Ataş, "Son zamanlarda polikliniklerde yaptığımız çalışmalarda gelen gebelerin yüzde 95'i aşısız. Kovid şüphesiyle yatırıp, tedavi ettiğimiz hastaların ise yüzde 99'u aşısız. Bir hastamızda sadece bir doz aşısını olmuş. Anne adayları aşıdan çekiniyorlar. Hem kendileri hem de çocukları açısından özellikle çocukları için endişe ettiklerinden aşı oymayı düşünmüyorlar. Yeterli bilgilendirmeler yapılırsa onlarında aşı olacağın kanaatindeyiz. Aşının gebelerde herhangi bir yan etkisi yok. Gebelerimizi aşılayalım ki hem çocuklarımız hem de annelerimiz sağlıklı yaşasın" dedi.

'AŞISIZ VAKALARDA ÖLÜ DOĞUM VE DÜŞÜK ORANLARI 2-3 KAT ARTMAKTA'

Kadın Doğum Uzmanı Bahar Taş ise şunları kaydetti: "Aşı olmayıp ta kovid geçiren gebelerde hem hastalığın seyrinin daha sıkıntılı geçtiği hem de bebeklerin daha çok etkilendiğini görüyoruz. Aşı olmayıp, kovid geçiren gebelerde ölü doğum oranları, düşük oranları 2-3 kat daha artmakta. Delta varyantı da gebelerde çok daha hızlı yayılıp, daha etkin olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

'HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, İKİNCİ DOZ AŞISINI OLDU'

İkinci çocuğuna hamile kaldığını öğrendikten sonra ikinci doz aşısını yaptıran hastane personeli Dürdane Faki (33), "Ben birinci doz aşımı yaptırmıştım. İkinci doz aşımın zamanı gelmeden önce hamile olduğumu öğrendim. Sonra doktoruma danıştım, doktorum da sakıncası olmadığını söyledi ve ikinci doz aşımı da gönül rahatlığı ile oldum. Benim ve bebeğimin durumu gayet iyi. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hastanede çalıştığım için buraya gelen birçok anne adayının aşı olmadığını görüyoruz. Aşı olmayan anne adaylarına da aşı olmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.