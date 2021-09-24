Hatay’da 2 bin 315 litre rakı ele geçirildi

İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup emirliği ve Arsuz ilçe Emniyet Müdürlüğü ortak bir operasyona imza atarak bol miktarda boğma rakı diye tabir edilen el yapımı rakı ele geçirdi. Arsuz 'da kaçakçılık suçları kapsamında İ.K., M.H., A.S. ve Y.A., isimli şahısların evlerine operasyon düzenleyen ekipler, evin bahçesinde kuru düzenekte rakı imal edildiğini tespit etti. Evde yapılan aramada ayrıca 2 bin 100 litre fermente halinde rakı ve 215 litre içime hazır boğma rakı ele geçirildi. Rakı yapımında kullanılan düzeneklere el koyan ekipler İ.K., M.H., A.S. ve Y.A. hakkında adli işlem yaptı.