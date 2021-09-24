İki otomobil çarpıştı: Edanaz ve Irmak öldü

Konya'nın Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi Lastik durağı kavşağında 02.30 sıralarında ehliyetsiz Abdülkadir Öz (17) idaresindeki kiralık otomobil, kavşakta Bekir Eroğlu (45) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası kaza anında araçtan fırlayan Edanaz Güngör'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar Irmak Altuntaş ve Bekir Eroğlu ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Irmak Altuntaş da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayı yara almadan atlatan Abdülkadir Öz ve yanında bulunan arkadaşı Oğuzhan Bilkiç ise polis merkezine götürüldü.