Kahraman şoför: Kalp masajı yaptı, hastaneye ulaştırdı!

'İYİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE MUTLU OLDUM'



Yaşananları anlatan Mehmet Salih Avar, belediye şoförleri olarak bu tür olaylara karşı eğitim aldıklarını belirterek, "TOKİ istikametinde giderken arabada fenalaşan bir hasta olduğunu fark ettim. Yanında oturan eşine neyi olduğunu söyledim. Eşi, bana kocasının kalp hastası olduğunu söyledi. O anda hasta üzerime yığıldı. Ben hastaya ilk müdahale olarak kalp masajı yaptım sonra arabada sağlıkçıların olduğunu fark ettim. Hemşire hemen geldi 'Ben sağlıkçıyım' deyince ben hastayı ona bıraktım. Kendisinden rica ettim, 'Siz hastayla ilgilenin, ben de hastaneye görüreyim' dedim. Hastayı hastaneye götürdük. Hastanın durumu da bayağı kötüydü. Sağlıkçı arkadaşlar geldiler, hemen ilgilendiler. O an diğer yolcuların tepkileri çok iyiydi sonra hastanın durumunun iyi olduğunu öğrenince çok mutlu oldum" diye konuştu.