‘Oğlum can çekişirken ambulansı aramamışlar’

Muğla
'da oğlu, alkollü sürücü kurbanı olan acılı baba, mahkemede feryat etti. Menteşe
ilçesinde, geçen 7 Temmuz'da alkollü halde direksiyon başına geçince, 17 yaşındaki Oğuzhan Kemçin'e çarparak ölümüne neden olan Mestan Göksal
'ın, tutuklu yargılandığı davanın 2'nci duruşması yapıldı. Kazadan sonra, yakınlarıyla birlikte olay yerine 3 kez gelip gittiği halde 112'yi aramadığı ortaya çıkan Göksal, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. SABAH'a konuşan talihsiz gencin babası Özay Kemçin, "Ambulansı aramamışlar. Oğlum 3.5 saat çalılıkların içinde can çekişmiş. Bunlar insanlığını kaybetmiş" diye isyan etti.
KAZALARA 14 KURBAN
Bartın
'da, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otobüsün çarptığı, otomobilin sürücüsü komiser yardımcısı Uğur Özdemir ve eşi Emine Özdemir ile otobüsün ikinci şoförü Halit Uğur öldü.
Karabük
'te kamyonetle çarpışan aracın sürücüsü Yaşar Sancaktar
(65) ile Yusuf Sancaktar
(16) öldü. 6 kişi de yaralandı.
Eskişehir
'de, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp önünde giden kamyonete çarpan aracın sürücüsü Ömer Yadigar (25) ve yanındaki Saadet Nur Karabulut (27) öldü.
Tekirdağ'da, motosikletiyle emniyet şeridinde giderken, arkadan gelen kamyonetin çarptığı Fikri Sarıkaya (72) öldü.
Şanlıurfa'da, otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü Aziz Kurt (34) öldü.
Kayseri'de, TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Cuma Ali Akarsu (44) öldü.
Mersin'de şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü Ayhan Okuyan öldü.
İstanbul Esenyurt'ta, kontrolden çıkan servis midibüsünün kaldırımda yürürken altına alıp sürüklediği Emre Ağbulak (21) öldü.
Antalya'da, amcasının kullandığı motosiklet kum yüklü traktöre çarpan 3 yaşındaki Ahmet öldü.
Edirne İpsala'da, park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa B. (38) öldü.