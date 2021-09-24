Öldüresiye dayak kamerada

ÜNLÜ model Şevval Şahin
'in sevgilisi olan ve Kerem Kamışlı
'yı denize atmasıyla gündeme gelen yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral'ın, geçtiğimiz pazartesi günü Taksim
'de yere yatırılarak tekme ve yumruklarla öldüresiye dövüldüğü anlar kameralara yansıdı. Şüpheliler Ahmet Ç. (22), Bünyamin K. (22) ve Abdurrahman K. (19) güven timleri tarafından kaçmaya çalışırken yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 saldırgan, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Aral'ın "Evime gidiyordum yanıma yaklaşan şahıslar 'Kerem'in selamı var' diyerek saldırdı. Kerem'in azmettirdiğini düşünüyorum" dediği öğrenildi. İHA