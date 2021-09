Tamirhanede patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti

ALEVLERDEN KAÇAMAYAN YAŞAR CAN HAYATINI KAYBETTİ

İşyerinde meydana gelen patlamayla birlikte usta Ümit Davutoğlu ve çırağı yanan tamirhaneden çıkmayı başarırken, 11 yaşındaki Yaşar Can Davutoğlu, üst kata kaçtı. Alevlerin sardığı işyerinden yaralı olarak çıkarılan Yaşar Can Davutoğlu, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar Can Davutoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hafif yaralanan Ümit Davutoğlu ve çırağı ise ayakta tedavi edildi. Tamirhanede çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.