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Giriş Tarihi: 25.9.2021 02:14

Tamirhanede patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Tamirhanede patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti

Kayseri Yeni Sanayi Sitesi'nde bir otomobil tamirhanesinde yakıt pompası değişimi sırasında patlama meydana geldi. Ustanın benzin deposundaki yakıp pompasına akü ile elektrik vermesi üzerine yaşanana patlamada, ustayı ziyarete gelen 11 yaşındaki yeğeni Yaşar Can Davutoğlu hayatını kaybetti.

Merkez Kocasinan İlçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde ulunan bir oto tamirhanesinde çalışan usta Ümit Davutoğlu, tamir için gelen otomobilin yakın deposunu söktü. Ali isimli çırağıyla birlikte yakıt pompasını tamire başlayan Ümit Davutoğlu'nun bu sırada yeğeni Yaşar Can Davutoğlu işyerine geldi.

YAKIT DEPOSU BOMBA GİBİ PATLADI

Otomobilden bensin deposunu söken usta Ümit Davutoğlu, daha sonra yakıt pompasını tamire başladı. Daavutoğlu, yakıt pompasını test etmek için aküden elektrik verince çıkan kıvılcımla benzin deposu alev aldı. Deponun patlamasıyla birlikte tamirhanede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

ALEVLERDEN KAÇAMAYAN YAŞAR CAN HAYATINI KAYBETTİ

İşyerinde meydana gelen patlamayla birlikte usta Ümit Davutoğlu ve çırağı yanan tamirhaneden çıkmayı başarırken, 11 yaşındaki Yaşar Can Davutoğlu, üst kata kaçtı. Alevlerin sardığı işyerinden yaralı olarak çıkarılan Yaşar Can Davutoğlu, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar Can Davutoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hafif yaralanan Ümit Davutoğlu ve çırağı ise ayakta tedavi edildi. Tamirhanede çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tamirhanede patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti
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