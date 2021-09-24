Tamirhanede patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti

Merkez Kocasinan İlçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde ulunan bir oto tamirhanesinde çalışan usta Ümit Davutoğlu, tamir için gelen otomobilin yakın deposunu söktü. Ali isimli çırağıyla birlikte yakıt pompasını tamire başlayan Ümit Davutoğlu'nun bu sırada yeğeni Yaşar Can Davutoğlu işyerine geldi.
YAKIT DEPOSU BOMBA GİBİ PATLADI
Otomobilden bensin deposunu söken usta Ümit Davutoğlu, daha sonra yakıt pompasını tamire başladı. Daavutoğlu, yakıt pompasını test etmek için aküden elektrik verince çıkan kıvılcımla benzin deposu alev aldı. Deponun patlamasıyla birlikte tamirhanede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
ALEVLERDEN KAÇAMAYAN YAŞAR CAN HAYATINI KAYBETTİ
İşyerinde meydana gelen patlamayla birlikte usta Ümit Davutoğlu ve çırağı yanan tamirhaneden çıkmayı başarırken, 11 yaşındaki Yaşar Can Davutoğlu, üst kata kaçtı. Alevlerin sardığı işyerinden yaralı olarak çıkarılan Yaşar Can Davutoğlu, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar Can Davutoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hafif yaralanan Ümit Davutoğlu ve çırağı ise ayakta tedavi edildi. Tamirhanede çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.