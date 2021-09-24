Trabzon’da pistten çıkan Pegasus uçağının kaza raporu tamamlandı!

MARMARA DENİZİ'NDEKİ HELİKOPTER KAZASININ RAPORU DA HAZIR

Ayrıca, 6 Eylül 2018'de sahibi ve işleticisi Ünver Havayolları AŞ olan, "TCHYU" tescil işaretli helikopterin saat 13.50'de Bostancı Vapur İskelesi yakınında Marmara Denizi'ne düşmesi sonucu meydana gelen kazaya ilişkin rapor da tamamlandı. Rapora ilişkin duyuruda, söz konusu kazada hava aracında bulunan 2 kişiden pilotun ağır yaralandığı ve yolcunun hayatını kaybettiği hatırlatıldı.