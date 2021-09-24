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Giriş Tarihi: 24.9.2021

Ümitcan Uygun’a Müge Anlı cezası

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Ümitcan Uygun’a Müge Anlı cezası

Müge Anlı hakkında, sosyal medyada hakaret ve tehditlerde bulunan Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun, 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasına çarptırıldı

Milyonları ekran başına kilitleyen atv'deki "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının sunucusu Müge Anlı, "Aleyna Çakır" cinayetini konu edinmiş ardından Ümitcan Uygun tarafından hedef haline getirilmişti. Anlı, program sırasında Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri ve ağır hakaretlere maruz kaldı.

Ünlü sunucu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kendisini hedef alan Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine savcılık 3 şüpheli hakkında başlattığı soruşturma kapsamında Müge Anlı hakkında sosyal medyada paylaşılan hakaret ve tehditleri inceleme altına aldı.

'BEDEL ÖDEYECEKSIN'
Yayınlanan paylaşımlarda, "Müge Anlı bedel ödeyeceksin, sana ödeteceğiz. Evet tehdit ediyorum. Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım" şeklinde ifadeler bulunduğu belirlendi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şüphelilerden Ümitcan Uygun cezaevinden SEGBİS'le mahkemeye bağlanarak ifade verdi. Uygun ifadesinde Müge Anlı'ya hakaret etmediğini beraatine karar verilmesini talep etti. Yargılama sonunda Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından toplam 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Ümitcan Uygun’a Müge Anlı cezası
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