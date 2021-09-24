Ümitcan Uygun’a Müge Anlı cezası

Milyonları ekran başına kilitleyen atv
'deki "Müge Anlı
ile Tatlı Sert" programının sunucusu Müge Anlı, "Aleyna Çakır
" cinayetini konu edinmiş ardından Ümitcan Uygun
tarafından hedef haline getirilmişti. Anlı, program sırasında Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri ve ağır hakaretlere maruz kaldı.
Ünlü sunucu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'na başvurarak kendisini hedef alan Ümitcan Uygun, Burak Uygun
ve Erol Uygun
hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine savcılık 3 şüpheli hakkında başlattığı soruşturma kapsamında Müge Anlı hakkında sosyal medyada paylaşılan hakaret ve tehditleri inceleme altına aldı.
'BEDEL ÖDEYECEKSIN'
Yayınlanan paylaşımlarda, "Müge Anlı bedel ödeyeceksin, sana ödeteceğiz. Evet tehdit ediyorum. Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım" şeklinde ifadeler bulunduğu belirlendi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Asliye Ceza Mahkemesi
'nde yargılanan şüphelilerden Ümitcan Uygun cezaevinden SEGBİS'le mahkemeye bağlanarak ifade verdi. Uygun ifadesinde Müge Anlı'ya hakaret etmediğini beraatine karar verilmesini talep etti. Yargılama sonunda Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından toplam 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasına çarptırıldı.