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Giriş Tarihi: 25.9.2021 13:14 Son Güncelleme: 25.9.2021 13:34

Acı tesadüf! O paylaşım sonrası vefat etti

ABBAS ÇAKAR
Acı tesadüf! O paylaşım sonrası vefat etti

Kocaeli Körfez İlçesinde oturan ve sosyal medya hesabının hikâyeler kısmında  “Öleceksen Cuma günü öleceksin. Ama bu Cuma değil” yazarak paylaşımda bulunan Cenk Keskingöz (39), Cuma akşamı rahatsızlanıp, yürüyerek gittiği hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli Körfez İlçesi Mimar Sinan mahallesinde oturan ve liman işleri yaptığı öğrenilen 39 yaşındaki Cenk Keskingöz, Cuma günğ sabah saatlerinde sosyal medya hesabının hikâyeler kısmında "Öleceksen Cuma günü öleceksin. Ama bu Cuma değil" yazarak fotoğraflı bir paylaşımda bulundu.

Aynı gün akşam saatlerinde rahatsızlanan ve özel bir hastaneye giden Keskingöz, yürüyerek gitmiş olduğu hastanede, EKG çekildiği esnada aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan gencin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, cenazesi kesin ölüm nedeninin anlaşılabilmesi amacıyla yapılan adli işlemler sonrasında ailesine teslim edildi.

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Acı tesadüf! O paylaşım sonrası vefat etti
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