Batur'dan İmamoğlu'na taksi tepkisi: "Neden hâlâ el atmadınız?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul taksi için el kaldırıyor!" diyerek sosyal medya hesabından taksilerle ilgili bir video paylaştı. Bu videoda, taksilerin 1990 yılından beri aynı sayıda olduğu belirtilirken, şehrin taksi sorununu çözmek için İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında yeni taksi modellerini 9. kez sunacakları ifade edildi.

"AMACINIZ ULAŞIM MI YOKSA HER ZAMANKİ GİBİ ALGI MI?"

Temmuz ayı UKOME toplantısında ise 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülme teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Dr. M. Ejder Batur, İmamoğlu'nun taksilerle ilgili paylaşımını alıntılayarak iki ay önceki UKOME kararı hakkında bir açıklama yaptı. Batur İmamoğlu'na kararı ele almamasından kaynaklı tepki göstererek şunları sordu: "İBB'nin CHP'li yönetimine soruyoruz; Taksi için el kaldıracağınıza 2 ay önceki UKOME toplantısında alınan (750 minibüs ve 250 dolmuş)'un 1000 adet taksiye dönüştürülmesi kararına neden hâlâ el atmadınız... Amacınız ulaşım mı yoksa her zamanki gibi algı mı? @ekrem_imamoglu"