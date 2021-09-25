Caretta carettaya çip takıldı, uydudan izlenecek

Caretta carettaların önemli üreme alanları arasında yer alan Muğla'nın Ortaca İlçesine bağlı Dalyan Mahallesindeki İztuzu Plajı'nda tedavi edilen deniz kaplumbağaları denizle buluştu. Caretta carettaların yoğun yaşadığı bölgelerden olan tatil cennetinde, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), tarafından tedavi edilen deniz kaplumbağasına uydudan takip edilmesi amacıyla çip takıldı. Caretta caretta, ekiplerin gözetiminde yaşam alanına bırakıldı.

DEKAMER'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "DEKAMER'de bir süredir tedavi altında olan ve tedavileri sona eren kaplumbağalar deniz ile buluşuyor! Sağlığına kavuşan kaplumbağaları uydudan takip ediyor ve izliyor olacağız." ifadelerine yer verildi.