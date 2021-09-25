Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Caretta carettaya çip takıldı, uydudan izlenecek
Giriş Tarihi: 25.9.2021 12:05

Caretta carettaya çip takıldı, uydudan izlenecek

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Caretta carettaya çip takıldı, uydudan izlenecek

Muğla’da DEKAMER yaralı caretta caretta tedavi edilerek, üzerine uydudan izlenmesi için çip takıldı. Tedavi edilen caretta caretta, çip sayesinde uydudan izlenecek.

Caretta carettaların önemli üreme alanları arasında yer alan Muğla'nın Ortaca İlçesine bağlı Dalyan Mahallesindeki İztuzu Plajı'nda tedavi edilen deniz kaplumbağaları denizle buluştu. Caretta carettaların yoğun yaşadığı bölgelerden olan tatil cennetinde, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), tarafından tedavi edilen deniz kaplumbağasına uydudan takip edilmesi amacıyla çip takıldı. Caretta caretta, ekiplerin gözetiminde yaşam alanına bırakıldı.

DEKAMER'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "DEKAMER'de bir süredir tedavi altında olan ve tedavileri sona eren kaplumbağalar deniz ile buluşuyor! Sağlığına kavuşan kaplumbağaları uydudan takip ediyor ve izliyor olacağız." ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Caretta carettaya çip takıldı, uydudan izlenecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA