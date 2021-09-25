Engelli öğrenciye şiddet uygulamıştı! Bakım görevlisi tutuklandı

AYNI YERDE DAHA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bakım görevlisi Gümüş hakkında idari soruşturma başlatılırken, aynı zamanda savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan, Gümüş hakkında yürütülen soruşturmada daha önce de aynı kurumda başka bir öğrenciye de şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aslı Gümüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.