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Giriş Tarihi: 25.9.2021 12:01 Son Güncelleme: 25.9.2021 12:28

Fethiye'de 'büyücü' operasyonu! Kadınları taciz etti, gizlice kameraya aldı: Bizi mecbur bıraktı gittik, evimize bile geldi...

DHA
Fethiye’de ’büyücü’ operasyonu! Kadınları taciz etti, gizlice kameraya aldı: Bizi mecbur bıraktı gittik, evimize bile geldi...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendisini 'din alimi' olarak tanıtan şahıs, evine gelen kadınların vücudunun cin tarafından ele geçirildiğini öne sürerek cinsel ilişkiye zorladı. Kadınları birçok kez taciz eden Bahadır Koyuncu, gizlice görüntü alarak şantaj yaptı. Mağdur kadınlar, "Kimseye söyleyemedik, mecbur kaldık. Birçok kez gittik, bize bile geldi" dedi. Zanlı evine yapılan baskında gözaltına alınarak tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kendisini 'din alimi' gibi tanıtarak, yardım almak için gelen kadınları 'cin çıkarma' bahanesiyle taciz edip, cinsel ilişkiye zorladığı tespit edilen Bahadır Koyuncu, mahkemece tutuklandı. Koyuncu'ya yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fethiye KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bahadır Koyuncu'nun dizüstü bilgisayarında, cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen kadınların görüntüleri tespit edildi. Koyuncu'nun evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, pompalı tüfekler, pala, mınçıka, kelepçe ile tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

GİZLİ ÇEKİM GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ

Mağdur kadınlar, ifadelerinde, psikolojik sorunlar yaşadıklarını, yardım umuduyla kendisini 'din alimi' olarak tanıtan Bahadır Koyuncu'ya gittiklerini anlattı. Mağdurlar, Koyuncu'nun kendilerine ilk görüşmede vücutlarının cinler tarafından ele geçirildiğini söylediğini, sonraki görüşmelerde 'cin çıkarma' bahanesiyle kendilerini cinsel ilişkiye zorladığını, gizlice videoya çekildiklerini ise daha sonra şantaj yaptığında anladıklarını söyledi. Bir kadının, ifadesinde, "Şantaj kasetleriyle bizi tekrar birlikte olmamız için zorladı. Biz de kimseye söyleyemedik. Mecbur bıraktı ve gittik hatta evimize bile geldi" dediği öğrenildi.

EVDEN NELER ÇIKTI NELER!

Bahadır Koyuncu'nun ev ve iş yeri olarak kullandığı adreslerde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 kelepçe, 4 yivsiz tüfek ve tüfeğe ait 87 fişek, 1 pala, 1 kelepçe, 12 tabanca fişeği, 1 dedektör, 20 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 5 yüzük, 5 obje, Kur'an-ı Kerim ile sözde 'büyü yapma' ve 'cin çıkarma' seanslarında kullanılan öküz boynuzu, kaplumbağa kabukları, semboller, dini ritüellerde kullanılan sıvı maddeler, tarot kağıtları, muskalar ve çeşitli kitaplar ele geçirildi. Operasyonda Bahadır Koyuncu ile ona yardım ettiği tespit edilen A.Ç. ve Ş.K. gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.Ç. ve Ş.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Fethiye'de 'büyücü' operasyonu! Kadınları taciz etti, gizlice kameraya aldı: Bizi mecbur bıraktı gittik, evimize bile geldi...
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