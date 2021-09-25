FETÖ’den aldığı sorularla sınavı kazandığını itiraf etti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanan Ebubekir kod isimli F.A.'nın ifadesi örgütün kendi elemanlarını TSK içine nasıl yerleştirdiğini gözler önüne serdi. Çalınan askeri lise sınav sorularının sınavdan bir hafta önce örgütün evlerine ulaştığı ve yetiştirdikleri öğrencilere verildiği ortaya çıktı. F.A. ifadesinde, "Askeri lise sınavına bir hafta, 10 gün kala benim de içinde bulunduğum öğrenci grubuna içinde 100 soru olan bir kitapçık getirdiler. Bizden sorumlu abiler, 'Bu kitapçığa iyi çalışın. Gireceğiniz sınavda bu sorular çıkacak. Bu soruları kimse ile paylaşmayın' dediler. Biz bu soruları iki kez çözdük. Daha sonra kitapçıkları R.B. ve İ.Ö. isimli abilere geri verdik. Onlar da bu kitapçıkları bulunduğumuz evde yakarak imha ettiler. Sınavda verdikleri soruların yüzde 60-70'i çıktı. Sınavı kazandık" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik 42 il ve KKTC'de yapılan operasyonda tutuklanan 100 şüpheliden 29'u etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Bu itirafçılardan biri de 25 yaşındaki Ebubekir kod isimli F.A. oldu. F.A. örgüt hakkında tüm bildiklerini savcılığa verdiği ifadesinde tek tek anlattı. F.A.'nın ifadeleri örgütün kendi elemanlarını Türk Silahlı Kuvvetleri içine nasıl yerleştirdiğini gözler önüne serdi. Çalınan askeri lise sınav sorularının sınavdan bir hafta önce örgütün evlerine ulaştığı ve yetiştirdikleri öğrencilere verildiği ortaya çıktı. FETÖ ile Bandırma'da Zağnos Dershaneleri'ne giderken tanıştığını anlatan F.A., "Örgüt mensupları bana 7. sınıfa gittiğim dönem yani 14 yaşındayken Ebabekir kod ismini vermişlerdi. Ben bu ismi sadece bu yapı içinde kullanıyordum. Ancak hiçbir suretle bir kod ismi başka bir yerde kullanmadım. Bu ismi bana Zübeyir kod isimli İ.Ö. verdi. Örgüte ait eve gittiğimde burada soy İsmini ve kod ismini bilmediğim Serkan isimli bir şahıs beni karşıladı. Bu şahıs bana ileriki dönemde ne iş yapmak istediğimi sordu. Ben kendisine asker olmayı düşündüğümü söyleyince beni kenara çekti. Bana, "senin gibi askeri okula gitmeyi isteyen öğrencileri çalıştırdığımız evler var. Seni oraya götüreyim' dedi. Daha sonra eve gittik. Zübeyir kod isimli şahısın grubuna düştüm" diye konuştu.

ŞEFKAT TOKADI YERSİNİZ

S.B. askeri okul öğrencisi arkadaşıyla birlikte 3. sınıftayken kendilerinden sorumlu imamlara, 'İki haftada bir geliyoruz. İleride teğmen olduğumuzda bizden neler isteyeceksiniz?' diye sorduklarını anlatan F.A., "İ.Ö. ve F.M. isimli imamlar bize kızarak 'şefkat tokadı diye bir şey var. Bunu yiyebilirsiniz" diyerek bizi üstü kapalı tehdit etti. Biz de bu görüşmeden sonra hafta sonu buluşmalarını aksatmaya başladık. Bu yaşananlara karşılık benim askeri okulda hiçbir disiplin cezam yokken ve mezuniyet törenine hazırlanırken yatağımda telefon ile oynarken sanki bilinçli olarak bir komutan gelerek beni yakaladı. Bu olay sonrası 3 hafta sonu iznim iptal oldu. Çarşıya çıkamadım.

KİTAPÇIĞI YAKARAK İMHA ETTİLER

Bandırma'da askeri liseye hazırlanırken kendilerinden sorumlu abilerden Hamza kod adlı R.B.'nin temsili mülakatlar yaptığını söyleyen F.A., "Evde sürekli çıkmış ALS (Askeri Lise Sınavı) sorularını cevaplıyorduk. Askeri lise sınavına bir hafta, 10 gün kala benimde içinde bulunduğum öğrenci grubuna içinde 100 soru olan bir kitapçık getirdiler. Bizden sorumlu imamlar, 'Bu kitapçığa iyi çalışın. Gireceğiniz sınavda bu sorular çıkacak. Bu soruları kimse ile paylaşmayın' dediler. Biz bu soruları iki kez çözdük. Daha sonra kitapçıkları R.B. ve İ.Ö. isimli abilere geri verdik. Onlar da bu kitapçıkları bulunduğumuz evde yakarak imha ettiler. Sınavda verdikleri soruların yüzde 60-70'i çıktı. Sınavı kazandık" itirafında bulundu.