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Giriş Tarihi: 25.9.2021

Hamile hastaların yüzde 95’i aşısız

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Hamile hastaların yüzde 95’i aşısız

Uzm. Dr. Erkan Ataş, “Koronavirüs şüphesiyle yatan gebe hastaların yüzde 95’i aşısız” dedi ve ekledi: “Kovid-19 aşısının hamilelikte herhangi bir yan etkisi yok”

Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erkan Ataş, son dönemde hastaneye gelen gebe hastaların büyük bir bölümünün aşısız olduklarını söyledi. Bunun da hem annenin hem de bebeğin hayatını tehlikeye attığını kaydeden Ataş, "Son zamanlarda polikliniklerde yaptığımız çalışmalarda gelen gebelerin yüzde 95'i aşısız. Kovid şüphesiyle yatırıp tedavi ettiğimiz hastaların ise yüzde 99'u aşısız. Bir hastamız sadece bir doz aşısını olmuş. Anne adayları aşıdan çekiniyorlar. Hem kendileri hem de çocukları açısından özellikle çocukları için endişe ettiklerinden aşı olmayı düşünmüyorlar. Yeterli bilgilendirmeler yapılırsa onların da aşı olacağı kanaatindeyiz. Aşının gebelerde herhangi bir yan etkisi yok" dedi. Kadın Doğum Uzmanı Bahar Taş ise "Aşı olmayıp Kovid geçiren gebelerde ölü doğum oranları, düşük oranları 2-3 kat daha artmakta" ifadelerini kullandı.
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Hamile hastaların yüzde 95’i aşısız
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