Hastanede çifte mutluluk

Akdeniz Üniversitesi
'nde, 26 Temmuz'da Türkiye'nin ikinci rahim nakli yapılan Havva Erdem (32), tedavisi tamamlanarak törenle taburcu edildi. Toplantıya, Prof. Dr. Ömer Özkan
tarafından dünyanın ilk kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert
ve eşi Mustafa Sert ile 15 aylık oğulları "Ömer Özkan" bebek de katıldı. Mucize bebek Ömer Özkan, yaptığı nakille hem doğumuna vesile olan ve adını taşıdığı Prof. Dr. Ömer Özkan'ın kucağında, ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.
'TÜRK HALKI ÇOK ŞANSLI'
Ömer Özkan bebeği ilk kez kucağına aldığını ve heyecanlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ömer Özkan, "Yaklaşık 15 yıl önce başladığımız bu serüvende, 10 yıl önce dünyanın ilk başarılı rahim naklini gerçekleştirerek literatüre geçtik. Her 5 bin kadından birinin doğuştan rahminin olmadığı düşünüldüğünde bu ameliyatın önemi daha da fazla anlaşılıyor. 2011'de Derya Sert'e yapılan rahim nakli ile dünyada yeni bir süreç başladı. Bunun meyvesi 9 yıllık gecikmeyle de olsa oldu. Dünyada da uygulanmaya başladı. Bu şekilde 20-25 çocuk doğdu. Avrupa'dan, Amerika'dan üst düzey insanların araya girerek 'bir görseniz' dediği hastalar var. Türkiye Cumhuriyeti halkı çok şanslı. Bir kişinin maddi olarak karşılaması neredeyse imkansız olan bu tür ameliyatları Sağlık Bakanlığı
karşıladı. Bundan sonra yapılacak tüm ameliyatlar da Sağlık Bakanlığı'nın vereceği izinler ile mümkün olacak. Mevzuatın oluşturulmasıyla, rahim nakli daha da sık yapılabilecek. Mevzuat ile canlıdan da rahim nakli gerçekleştirilebilir. Böylece yurt dışından da hasta gelebilir. Süreç başarılı giderse, Havva hanımın da kısa sürede çocuk sahibi olmasını umuyoruz. Tecrübeler büyük. Bilime önemli katkılar sağlayacak. Önemli bir bilimsel dergide yayınlanacak" diye konuştu.
Rektör Prof. Özlenen Özkan
da "Doğumuyla hepimizi mutluluğa boğan Ömer Özkan bebek de bu vesile ile ilk kez kamera karşısına geçiyor. Allah analı babalı büyütsün, hayırlı bir evlat olsun dileklerimi yineliyorum. 11 yıl içinde 12. kompozit doku naklimizi yaptık. Dünyada, bu kadar sayıda yapan başka bir merkez yok. Çok tecrübeli ve uzman bir ekibe sahibiz. Bu tecrübenin ışığında Havva Erdem'in Derya Sert'ten daha kısa sürede çocuğunu kucağına almasını bekliyoruz" dedi.
BİRİ MUTLU DİĞERİ UMUTLU
Bebeğiyle ilk kez kameraların karşısına çıkan Derya Sert "Çok başka ve herkesin tatmasını istediğimiz bir duygu. Çok uğraştık emek verdik. Mutluyuz" dedi. Havva Erdem ise "Derya'nın bebeği doğuncaya kadar biz de dokuz doğurduk. Haberini alır almaz çok sevindik. Asla umutsuzluğa düşmedim. Eşim de hep destek oldu. 11 yıllık evliyim. Bebeğimizi, ilk transferde kucağımıza alacağımıza inanıyoruz. Dört gözle anne olmayı bekliyorum. Çok umutluyuz" dedi.