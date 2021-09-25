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Giriş Tarihi: 25.9.2021 13:06

Helikopterli trafik denetimi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Helikopterli trafik denetimi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri helikopterle yaptığı denetimlerle tespit etti. Emniyet şeridi ihlali, hatalı şerit değiştirme, emniyet kemeri ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza kesildi.

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, daha önce Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü de yapan Şamil Özsağulu'yu trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı yaptı. İzmir'in trafiğinden sorumlu Özsağulu koltuğa oturur oturmaz ekipler sıkı denetimlere başladı.

Trafik polisleri, trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak adına büyük çaba ve özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyor. İzmir'de yapılan denetimlerin daha etkin olması ve vatandaşlarımızda algılanabilir yakalanma riski duygusunu artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında helikopter destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi. Emniyet şeridi ihlali, hatalı şerit değiştirme, emniyet kemeri ve kırmızı ışık ihlalleri başta olmak üzere, tespit edilen trafik kural ihlallerine yönelik araç sürücülerine cezai işlemler uygulandı. Yetkililer, vatandaşların trafikte huzur ve güven ortamı içerisinde hareket edebilmeleri adına tüm güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

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Helikopterli trafik denetimi
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