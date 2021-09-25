İstanbul boğazında yelkenli şöleni

Her yıl düzenli olarak düzenlenen ve yerli ile yabancı yelkencilerin katıldığı Bosphorus Cup'ın 19'ncu yelkenli yarışları başladı. Beşiktaş'ta saat 12.00 de verilen startın ardından yüzlerce yelkenci kıyasıya bir mücadele içine girerken teknelerinin yelkenlerini açarak Anadolu Hisarı'na doğru yola çıktı. Tekneler rüzgârla dolan yelkenleriyle İstanbul Boğazı'nda görsel bir şölen oluşturdu.

Tekneler Anadolu Hisarı şamandırasından geri döndükten sonra yeniden Beşiktaş´a ulaşacaklar. Yarış boyunca İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. 2 gün olarak planlanan Bosphorus Cup'ın Pazar günü yapılacak ikinci bölümünde ise yelkenciler Caddebostan kıyı şeridi boyunca yarışacaklar.

İstanbul Boğazı'nda 2002 yılından bu yana yapılan Bosphorus Cup'ın 20'ncisi başladı. Beşiktaş'tan verilen startın ardından Bulgaristan ve Romanya'dan 10 yabancı ve yerli ve 51 teknede 500 yelkenci yelkenlerini açarak İstanbul Boğazı'nda görsel şölen oluşturdu.