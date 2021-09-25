Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da okullaşma oranı yükseldi
Giriş Tarihi: 25.9.2021 16:21

İstanbul’da okullaşma oranı yükseldi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da okullaşma oranı yükseldi

Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’in Türkiye’de okullaşma oranının yükseldiğini açıklamasının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’da bu oranının İstanbul’da daha fazla olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer'in Türkiye'de okullaşma oranının yükseldiğini açıklamasının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da bu oranının İstanbul'da daha fazla olduğunu açıkladı. Yerlikaya İstanbul'da bu oranının ; 2018- 2019: % 88,81 2019-2020 : % 89,24 2020-2021 : % 91,26 oldu.

Türkiye'de okullaşma oranının son 20 yılda yüzde 44'den yüzde 85'e yükselerek artış gösterdiğini belirten Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer'in açıklamasının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da "İstanbul 'umuzda bu oran; 2018- 2019: % 88,81 2019-2020 : % 89,24 2020-2021 : % 91,26'ya yükseldi. Türkiye'deki bu okullaşma oranınındaki artış gelecek için ümit vermektedir." Dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da okullaşma oranı yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA